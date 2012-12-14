У Черкасах вулицю Енгельса перейменували на Чорновола

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, за це рішення проголосували 35 із 38 присутніх у залі депутатів. Рішення про перейменування вулиці підтримали фракції Партії регіонів, Партії вільних демократів та «Батьківщини». Проти голосували двоє комуністів, один соціаліст утримався.

На попередньому засіданні сесії, яке відбулося 11 грудня, це рішення не було підтримане - забракло трьох голосів.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Івано-Франківська міська рада прийняла звернення до Черкаської міськради з проханням перейменувати вулицю Фрідріха Енгельса на вулицю імені Героя України В'ячеслава Чорновола і таким чином гідно відзначити на Батьківщині 75-ту річницю з дня народження колишнього лідера партії “Народний рух України”.