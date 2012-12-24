Азаров тішиться, що в новому Кабміні відновив гендерну рівність

Під час спілкування з користувачами Facebook він відзначив: "Сьогодні приступив до роботи новий уряд. Він дійсно новий. 10 із його представників до цього не працювали в урядових структурах. Тепер у складі Кабінету міністрів три жінки, так що поступово гендерна рівність відновлюється. Уряд значно помолодшав, і в нього прийшли люди, які пройшли хорошу школу життя. Тому сподіватимемося, що він виправдає ті очікування, які покладають на нього наші люди".

За словами М.Азарова, при обговоренні кандидатур на посади міністрів були дискусії. "Одних членів Кабінету міністрів я знаю дуже добре, інших - менше. Іноді доводиться довіряти рекомендаціям віце-прем'єр-міністра. Так, наприклад, було при призначенні Геннадія Темника на пост міністра ЖКГ і регіональної політики. Він працював у Дніпропетровську заступником у Олександра Вілкула, який, у свою чергу, призначений віце-прем'єр-міністром", - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що з приводу призначення О.Вілкула у нього не було жодних сумнівів. "Його заступник під час роботи в адміністрації (Дніпропетровської ОДА – УНІАН) показав себе з доброго боку. Але я його знав менше, безумовно, ніж знав О.Вілкула. Сподіваюся, що рекомендація Олександра Юрійовича багато в чому зобов'яже нового міністра працювати відповідально і з напругою", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету міністрів.

Зокрема, Наталія Королівська стала міністром соціальної політики, Раїса Богатирьова - міністром охорони здоров'я, Олена Лукаш - міністром Кабінету міністрів.