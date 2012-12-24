Азаров розповів, чому кинув роботу двірника

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Я не хочу захищати роботу комунальних служб ані у Києві, ані де б то не було. До них, як завжди, багато нарікань. Проте мені самому у моєму житті в молодості, коли я був студентом, довелося свого часу підробляти двірником, і я знаю, наскільки це важка праця. Спочатку ми оформилися восени, і роботи начебто було не так багато, потім почався листопад, роботи значно додалося. А коли пішов сніг, а для зими це справа звичайна, то я зрозумів, що доведеться вибирати між навчанням і роботою, що я не зможу суміщати. І тому мені довелося піти з цієї роботи і зосередитися на навчанні. Тому я дуже добре знаю цю важку роботу, і якщо людина ставиться до неї відповідально, то ніколи я цього фахівця не засуджуватиму. Скоріше, буде співчуття і бажання допомогти", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він відзначив, що, коли за добу випадає місячна норма опадів, впоратися з такою кількістю снігу можна тільки гуртом.

"На основних магістралях за допомогою снігоприбиральної техніки, а біля під'їздів будинків ЖЕКи і мешканці могли б спільно розчистити сніг і домовитися про прибирання машин, щоб снігоприбиральна техніка могла зайти в двори. Якщо сніг вчасно не прибрати, то дійсно, двори будуть непроїзними. Я спеціально так детально на цьому зупинився, щоб наші люди задумалися над цим питанням. Якщо дозволяє здоров'я і час, то і відгукнулися на моє звернення", - підкреслив глава уряду.