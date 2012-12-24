Тимошенко пожаліла Азарова

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», як зауважила Ю.Тимошенко, сьогодні Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету міністрів, однак це нічого не означає, оскільки за все, що відбувається в країні - складну економічну та політичну ситуацію, сповзання країни подалі від демократії до авторитаризму, - відповідає сам В.Янукович.

«Тезу про продовження політики монархізації країни яскраво підтверджує присутність членів сім’ї Януковича на всіх ключових посадах у силових та фінансових структурах уряду. Це дуже загрозлива для України тенденція, яку Freedome House у своєму останньому звіті називає familyзацією влади», - наголосила Ю.Тимошенко.

«Скажу відверто, - зазначила вона, - що після оголошення складу уряду Януковича мені стало щиро жаль Миколу Азарова, оскільки він лише номінально займає посаду керівника уряду та не є фактичним прем’єр-міністром. Сьогодні Янукович фактично призначив два уряди: перший - з прем’єром Арбузовим, якому де-факто будуть підконтрольні усі міністри, а другий - уряд у складі одного Азарова, в якого є гарний портфель, але немає підлеглих - це приблизно, як мати генеральські погони, але залишитися без армії. В уряді ще фігурує представник так званої «групи РосУкрЕнерго» - Юрій Бойко. Звісно, в нього є кошти, відмиті від оборудок щодо купівлі газодобувних вишок, є також сумнозвісний фахівець з питань LNG терміналів - іспанський лижний інструктор, - однак справжньої влади в Бойка немає».

Аналіз складу цього уряду, на переконання Ю.Тимошенко, ще раз підтверджує тезу про те, що «сім’я Януковича в цій конкуренції перемогла олігархів».

Також вона зазначила, що «спроби піар-служби Банкової, яка вже почала позиціонувати цей уряд як уряд технократів, розумних людей, не зможуть ввести в оману, оскільки люди знають ціну цим "технократам", які насправді є справжніми казнокрадами і такими їх вже давно знає країна».

Тобто, заявила Ю.Тимошенко, сьогодні нічого нового чи кардинального не відбулося і не могло відбутися, «оскільки зараз країною править сім’я. Зміни можливі лише без Януковича».