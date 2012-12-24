Тюремники дали характеристику Луценку: Запальний, але не з усіма

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, даючи покази як свідок під час засідання Менського райсуду Чернігівської області, що проходить у Менській колонії, за клопотанням адвокатів екс-міністра про необхідність його звільнення від відбування покарання за станом здоров’я заявив в.о. першого заступника начальника цього виправного закладу Володимир Пармінський.

За його словами, за час перебування у колонії Ю.Луценко отримав одне дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

«Вважаю, що до дисциплінарної відповідальності він був притягнутий на законних підставах», - сказав він.

Водночас, даючи характеристику засудженому, перший заступник начальника колонії зазначив, що Ю.Луценко «у спілкуванні з працівниками, керівниками колонії запальний, вступає в суперечки», проте у конфлікти із засудженими не вступає, на порушення інших засуджених реагує байдуже, «заохочень на даний час немає».

Даючи відповідь на запитання сторони захисту, В.Пармінський запевнив, що Ю.Луценка ніхто не позбавляв права на телефонні дзвінки близьким та родичам.

За його словами, визначення часу спілкування телефоном для засуджених встановлене внутрішнім розпорядженням керівництва установи.

Даючи відповідь на запитання Ю.Луценка, чи контролює адміністрація колонії його розмови, В.Пармінський дав позитивну відповідь, зауваживши, що контроль стосується не усіх розмов, а може бути вибірковим і стосується не лише Ю.Луценка, але й усіх засуджених, які відбувають покарання в колонії.

У свою чергу, начальник сектору охорони здоров’я Управління ДПтС Чернігівської області підтвердила, що брала участь у п’яти комісійних обстеженнях стану здоров’я Ю.Луценка після його переведення до колонії. При цьому медичний працівник не змогла дати чіткої відповіді, чи контролювала вона видачу Ю.Луценку пігулок протягом 18 діб, оскільки той стверджував, що такі препарати йому не видавалися.

Натомість, замість точної відповіді вона зазначила, що нею проводилася перевірка за фактом невидачі пігулок, як тільки вона дізналася про це, але які були наслідки за результатами цих перевірок, медик уточнити не змогла.

У той же час вона підтвердила, що діагноз, який ставився Ю.Луценку до прибуття у колонію, зокрема, наявність у нього цирозу печінки, на даний час не спростовано.

Як повідомляв УНІАН, суд відмовився звільнити Луценка за станом його здоров’я.