Суд відмовився звільнити Луценка за станом його здоров’я

Як передає кореспондент УНІАН, резолютивну частину відповідної ухвали сьогодні на виїзному засіданні Менського райсуду Чернігівської області, що проходить у Менській колонії, оголосив головуючий у судовому процесі суддя Олександр Савченко, відмовивши таким чином задовольнити клопотання адвокатів Ю.Луценка - Олексія Баганця, Ігоря Балика та Ігоря Фоміна.

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«Суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотання адвокатів Баганця, Балика, Фоміна в інтересах засудженого Луценка про звільнення його за станом здоров’я», - зазначається в ухвалі, повний текст якої буде оголошено на виїзному судовому засіданні в Менській колонії 27 грудня о 10.00.

Також в ухвалі суду зазначено, що сторона захисту протягом 7 днів може подати апеляцію на оголошення рішення.