Янукович попросив Грищенка поки «далеко не відходити» від Кожари

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Я переконаний, що Леонід Олександрович добре розуміє існуючі проблеми».

За словами В.Януковича, працюючи народним депутатом, Л.Кожара часто виконував дипломатичні місії.

Президент також повідомив, що попросив екс-міністра Костянтина Грищенка допомагати Л.Кожарі. «Костянтина Івановича я попросив, щоб він далеко не відходив, особливо в перший час», - додав В.Янукович.

Він запевнив, що в уряді будуть використовуватися усі можливості, щоб зовнішній вектор української політики був сильним.

За словами В.Януковича, завдання, які стоять перед владою, непрості, і необхідно буде шукати відповіді на виклики, які стоять як перед Україною, так і перед більшістю країн світу, і які, передусім, пов’язані із світовою економічною кризою.

За словами Президента, Україна має свої переваги, але і слабкі місця, одне з яких - залежність від зовнішніх ринків, яка накладає на Україну дуже непрості зобов’язання пошуку оптимальних моделей економічного розвитку.

«Нам треба міняти цю формулу, тобто, піднімати рівень внутрішнього попиту на нашу продукцію і скорочувати зовнішню залежність», - сказав він.

Як вважає В.Янукович, необхідно зробити все, щоб зберегти традиційні зовнішні ринки України, а також знаходити нові.

Також Президент переконаний, що необхідно продовжити економізацію зовнішньої політики.