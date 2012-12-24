Міністерство закордонних справ очолив Кожара

Президент України Віктор Янукович призначив Леоніда Кожару міністром закордонних справ України.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Л.Кожара є народним депутатом України від Партії регіонів.

Довідка УНІАН. Л.Кожара народився в Полтаві 14 січня 1963 р. У 1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник, референт - перекладач англійської мови".

У 1985-1990 рр.. працював науковим співробітником Київської вищої партійної школи. У 1990-1992 рр. - старший консультант секретаріату Верховної Ради України (в апараті комісії з питань державного суверенітету, міжнаціональних та міжреспубліканських відносин).

У 1992-1994 рр. - працював в Адміністрації Президента України, потім до 1997 рр. - першим секретарем політичної секції Посольства України в США. До 2003 р. - знову в Адміністрації Президента.

У 2003-2004 рр. Л.Кожара - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція. У 2004-2005 рр. керував головним управлінням з питань зовнішньої політики на посаді заступника глави Адміністрації Президента.

Обирався народним депутатом від Партії регіонів до Верховної ради V - VII скликань. У парламенті був секретарем Комітету Верховної Ради у закордонних справах, пізніше - заступником голови цього комітету.