Міністерство закордонних справ очолив Кожара
Президент призначив Кожару міністром закордонних справ.
Президент України Віктор Янукович призначив Леоніда Кожару міністром закордонних справ України.
Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Л.Кожара є народним депутатом України від Партії регіонів.
Довідка УНІАН. Л.Кожара народився в Полтаві 14 січня 1963 р. У 1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник, референт - перекладач англійської мови".
У 1985-1990 рр.. працював науковим співробітником Київської вищої партійної школи. У 1990-1992 рр. - старший консультант секретаріату Верховної Ради України (в апараті комісії з питань державного суверенітету, міжнаціональних та міжреспубліканських відносин).
У 1992-1994 рр. - працював в Адміністрації Президента України, потім до 1997 рр. - першим секретарем політичної секції Посольства України в США. До 2003 р. - знову в Адміністрації Президента.
У 2003-2004 рр. Л.Кожара - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція. У 2004-2005 рр. керував головним управлінням з питань зовнішньої політики на посаді заступника глави Адміністрації Президента.
Обирався народним депутатом від Партії регіонів до Верховної ради V - VII скликань. У парламенті був секретарем Комітету Верховної Ради у закордонних справах, пізніше - заступником голови цього комітету.