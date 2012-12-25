ЗМІ: Автор книжки про «аферистку Тимошенко» був інформатором Штазі

Про це повідомляє радіо Deutsche Welle з посиланням на Федеральний фонд з опрацювання наслідків диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини.

"На сайті Федерального фонду з опрацювання наслідків диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини є інформація про те, що Франк Шуманн був інформатором "Штазі" (аналог КҐБ). Книжка про Тимошенко з-під його пера вийшла у певному сенсі ідеологічною. Хоч ідеологія ця не права і не ліва, але українським читачам добре знайома", - повідомляє радіо.

За інформацією радіостанції, реакція німецьких медіа на книгу Ф.Шуманна була доволі млявою. "Чи не найбільшу увагу (публікація уривків, інтерв'ю з автором) книжці приділила газета Die junge Welt. За часів НДР це видання було друкованим органом молодіжної організації - німецького аналога Комсомолу, сам Шуманн довгий час працював у цій газеті журналістом та редактором. Вийшло й декілька рецензій на "Аферистку". "У Лук'янівському СІЗО Шуманн дізнається, що там смердить. Дослідження часто обмежується такими спостереженнями", - цитує радіо рецензію Фолькмара Кляйна на книжку для газети Märkische Allgemeine.

Deutsche Welle намагалася поспілкуватися про "Аферистку" з німецькими експертами, які спеціалізуються на Україні та Східній Європі, проте ніхто з них не зміг або не захотів мати справу з книжкою Ф.Шуманна. "Можливо, тому, що ставлення автора до об'єкта дослідження зрозуміле вже із заголовку?", - запитує журналіст.

Радіо також повідомляє, що у книзі Ф.Шуманн бере протестний рух Помаранчевої революції в лапки, наводячи перелік американських грантодавців, які буцімто фінансували протестувальників. "Про вшанування Голодомору за президентства Ющенка пише як про політично вмотивоване, відзначаючи при цьому, що Янукович закликав не перебільшувати кількості жертв. На зробленій автором "Аферистки" фотографії акції протесту проти "мовного" закону чомусь лише п'ять поодиноких протестувальників (не рахуючи двох випадкових перехожих). Водночас це радше загальний тон, настрій оповіді. Франк Шуманн воліє вкладати оціночні судження у вуста інших, цитуючи журналістів відомих видань, водіїв таксі та зустрічних пенсіонерок", - зазначається у матеріалі.

Радіо повідомляє, що книжка Ф.Шуманна "Аферистка. Справа Тимошенко" ("Die Gauklerin: Der Fall Timoschenko") вийшла в Німеччині наприкінці вересня. "Це рясно ілюстрований опис подорожі слідами ув'язненої Тимошенко і особистого знайомства з її обвинувачами, виданий у власному видавництві автора Еdition ost. Дивний формат - суперечливий зміст", - резюмує журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія заявила, що останнім часом на замовлення влади України в світі видається багато книг для дискредитації Ю.Тимошенко.

"Є у світі такі книги про Юлію Тимошенко, які випускаються на замовлення нашої авторитарної влади, я зустрічалася з такими прикладами "чорного піару". Мабуть, читачеві в Європі зараз важко розібратися в ситуації над Дніпром. Але з іншого боку, громадяни демократичних країн, навіть не читаючи книги, просто переглядаючи новини, можуть легко зрозуміти, що відбувається в Україні. Треба аналізувати події, і тоді можна побачити, що у нас відбуваються політичні репресії", - сказала Є.Тимошенко.