Кличко: Ви не уявляєте, що я зроблю з «тушкою» від УДАРу
10:47, 26 грудня 2012Політика
1995 0
У парламентській фракції «УДАР» жоден депутат не стане «тушкою».
Віталій Кличко обіцяє, що в нього не буде "тушок"
Таку заяву в ефірі телеканалу «ТВі» озвучив лідер «УДАРу», нардеп Віталій Кличко.
«Не маю ніякої поваги до людей, які змінюють свої погляди, змінюють виборцям. Я особисто формував команду за трьома принципами: готовність працювати, професіоналізм, моральність», - заявив Кличко і додав: «У нашій команді «тушок» не буде», - повідомляють Коментарі.
«Якщо наша людина піде з партії, це буде персональна образа. Ви не можете собі уявити, що я з ним зроблю...», - додав лідер «УДАРу».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter