Кличко: Ви не уявляєте, що я зроблю з «тушкою» від УДАРу

10:47, 26 грудня 2012
Політика
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У парламентській фракції «УДАР» жоден депутат не стане «тушкою».

Віталій Кличко обіцяє, що в нього не буде

Таку заяву в ефірі телеканалу «ТВі» озвучив лідер «УДАРу», нардеп Віталій Кличко.

«Не маю ніякої поваги до людей, які змінюють свої погляди, змінюють виборцям. Я особисто формував команду за трьома принципами: готовність працювати, професіоналізм, моральність», - заявив Кличко і додав: «У нашій команді «тушок» не буде», - повідомляють Коментарі.

«Якщо наша людина піде з партії, це буде персональна образа. Ви не можете собі уявити, що я з ним зроблю...», - додав лідер «УДАРу».

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