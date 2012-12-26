Кличко: Ви не уявляєте, що я зроблю з «тушкою» від УДАРу

Таку заяву в ефірі телеканалу «ТВі» озвучив лідер «УДАРу», нардеп Віталій Кличко.

«Не маю ніякої поваги до людей, які змінюють свої погляди, змінюють виборцям. Я особисто формував команду за трьома принципами: готовність працювати, професіоналізм, моральність», - заявив Кличко і додав: «У нашій команді «тушок» не буде», - повідомляють Коментарі.

«Якщо наша людина піде з партії, це буде персональна образа. Ви не можете собі уявити, що я з ним зроблю...», - додав лідер «УДАРу».