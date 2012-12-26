Кличко заявив, що не варто змушувати всіх розмовляти українською мовою

"Якщо партії пропонують європейський шлях розвитку України, я впевнений, що з цими партіями ми зможемо співпрацювати в цьому напрямку", - зазначив він.

"Але ми різні, і у нас різні напрямки, я наприклад, не розділяю багато речей, які пропонує "Свобода", що кожен повинен розмовляти українською мовою, що Україна для українців", - заявив Кличко.

Як повідомляє Українська правда, політик уточнив, що "є території, так історично склалося, де говорять російською".

"Якщо людина хоче бути держслужбовцем, він обов’язково державною мовою має володіти, але він , як депутат, є представником громади, і ми не можемо вимагати від нього говорити іншою мовою, він все своє життя говорив російською… Мовне питання 31-ше", - зазначив він.

При цьому Кличко уточнив, що "українською також не володів", бо народився і іншій країні і жив теж в різних краях, але збирається говорити "файною українською".

На закиди, що бізнес братів Кличків розташований здебільшого в Німеччині, значить податки сплачуються саме в ту економіку, він уточнив, що "так сталося, бо не зміг себе реалізувати в цій країні".

"Шість мільйонів українців, які не можуть реалізувати себе в Україні, працюють за кордоном. Наше завдання - створити всі умови для цих людей тут. Я не виняток. Я свого часу поїхав за кордон, тому що не міг себе реалізувати в цій країні. Інфраструктури нема. Так сталося, що я реалізував себе як спортсмен за кордоном, бо там були всі умови для цього. Я заробляв там гроші, платив за законом. Усе було прозоро", - пояснив він.

Кличко уточнив, що його компанія буде проводити бої в Україні, "коли українці зможуть платити за квиток на боксерський поєдинок 100-300 євро".