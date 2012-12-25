«Батьківщина» заявляє, що влада знищує Луценка фізично

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві «Батьківщини» з приводу рішення Менського райсуду Чернігівської області, який відмовився звільнити Ю.Луценка від відбування покарання за станом здоров’я.

«Цим судовим рішенням нинішній авторитарний режим чітко засвідчив свої реальні наміри фізично знищити Юрія Луценка шляхом ненадання йому необхідної медичної допомоги та можливості лікуватися у стаціонарі від хвороб, які він отримав за час незаконного перебування у в’язниці», - наголошується в заяві.

Опозиція вважає рішення Менського райсуду Чернігівської області «фактично судовим узаконенням тортур щодо одного з політичних опонентів чинної влади».

В «Батьківщині» заявляють, що «це судове рішення ухвалювалося за прямою вказівкою Президента Віктора Януковича, як головного замовника політичної розправи над лідером «Народної самооборони».

«Виконавцем замовлення та співучасником злочину проти прав і свобод відомого опозиціонера став суддя Олександр Савченко. Прізвище цього судді буде додано до списку осіб, які причетні до політичних репресій, порушення прав людини в Україні та фальсифікації виборів», - йдеться в заяві.

Оновлена версія списку буде передана європейським та міжнародним інституціям, урядам демократичних країн для вивчення питання щодо застосування персональних санкцій відносно його фігурантів, в тому числі, в рамках нещодавно ухваленого в США «закону Магнітського», зазначили в опозиції.

Крім того, в «Батьківщині» вважають, що відмова Ю.Луценку у лікуванні продемонструвала також «повну недієздатність і бутафорність так званого нового Кримінального процесуального кодексу, який режим Януковича представляє як начебто крок до гуманізації правосуддя в Україні».