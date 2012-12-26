Куйбіда каже, що через бюджет в Україні можуть початись серйозні проблеми у ЖКГ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав екс-міністр регіонального розвитку та будівництва України, голова Народного руху України Василь Куйбіда.

«Якщо раптом у 2013 році прийде зима і з якогось дива випаде сніг, то ми точно не впораємося з його прибиранням. Ми точно не зможемо підготувати наше теплове господарство належно до зими, бо коштами це не передбачено в бюджеті», - сказав В.Куйбіда.

Крім того, за його словами, так само проблеми можуть виникнути і з заходами щодо енергозбереження та ремонтом ліфтів тощо. При цьому, відзначив він, у бюджеті було збільшено виділення коштів на фінансування органів прокуратури, внутрішніх справ та СБУ.

На думку В.Куйбіди, бюджет-2013 повністю повторив помилки попереднього бюджету. «Я не можу сприйняти твердження, що коли 50% усіх коштів на соціально-економічний розвиток регіонів знову іде у Донецьку і Луганську області, то це друга поспіль помилка влади. Очевидно, що це обдумані і виправдані для них дії», - сказав він.

При цьому, відзначив В.Куйбіда, Закарпатській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській областям на соціально-економічний розвиток «виділяють нуль».

На думку голови НРУ, виділення коштів відбувається за принципом «я намагаюся вирішити якісь соціально-економічні проблеми на тій території, де громадяни мене підтримують». «А там, де вони мають іншу думку, то хай вони залишаються зі своєю думкою, зі своїми проблемами», - сказав В.Куйбіда.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня Президент України В.Янукович підписав цей закон.