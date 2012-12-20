Яценюк каже, що Янукович підписав не той бюджет, який ухвалювала Рада

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що видатки на утримання органів влади в ухваленому Верховною Радою і підписаному Президентом законі про державний бюджет на 2013 рік суттєво відрізняються.

Про це йдеться у переданому УНІАН у прес-службою партії коментарі А.Яценюка.

За його словами, закон про державний бюджет на 2013 рік, підписаний Президентом, та законопроект про держбюджет-2013, ухвалений парламентом 6 грудня, - це два різні документи. «По дорозі від Верховної Ради до Адміністрації Президента в ньому суттєво було збільшено витрати на владу та суттєво зменшено - на громадян», - заявив А.Яценюк.

За його словами, про це свідчить аналіз проекту бюджету, розміщеного на сайті Верховної Ради 4 грудня, та тексту закону, опублікованого 19 грудня в «Урядовому кур’єрі».

А.Яценюк наголосив, що провладна більшість поспіхом ухвалювала бюджет – документ у кілька сотень сторінок депутатам роздали за день до його розгляду, весь процес так званого «обговорення» основного фінансового документа країни тривав не більше 20 хвилин, і жодні правки в парламенті до нього не вносилися.

Як свідчить стенограма засідання, озвучені доповідачем від бюджетного комітету цифри уже відрізнялися від тих, які депутати могли побачити у проекті держбюджету. «Проте навіть ці цифри відрізняються від остаточних», - стверджує А.Яценюк.

Так, за його даними, видатки держбюджету у проекті становлять 410,7 млрд грн, озвучені главою профільного комітету – 411,9 млрд грн, а після підпису Президента ця цифра зросла до 412,1 млрд грн.

Також «зросли» доходи держбюджету – з 361,5 млрд грн - до 362,8 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту державного бюджету з 50,4 млрд грн - до 50,5 млрд грн, тобто на 100 млн грн. Левова частка збільшення витрат припадає на міліцію – Міністерство внутрішніх справ отримало на 1 млрд грн більше, ніж передбачалося в проекті. «І це - не подарунок до Дня міліції. Це – ознака того, що влада боїться. Вона боїться власного народу і намагається відгородитися від нього міліцейськими щитами», - переконаний А.Яценюк.

Крім того, за його даними, радикально відрізняються в остаточному варіанті бюджету цифри видатків на органи влади. Зокрема, утримання Верховної Ради збільшено на 60 млн грн. «Кабмін отримав на 60 млн грн більше - а це понад 20%. Попри те, що уряд обіцяв скоротити витрати на себе до 274,5 млн грн. Натомість таємно збільшив до 334,5 млн», - зауважив А.Яценюк.

За його словами, збільшені також витрати на Міністерство юстиції – на 342,8 млн грн, Державну податкову службу – на 56,7 млн грн. Державне управління справами отримало на 15 млн грн. більше, РНБО – на 19,4 млн грн. На Державну судову адміністрацію України, Вищий адміністративний суд України та Конституційний Суд України додали 31,5 млн грн.

При цьому А.Яценюк заявив, що натомість влада суттєво скоротила видатки на соціальні статті. «Міністерство соціальної політики недоотримає 20 млн грн, заклади з реабілітації хворих на ДЦП – понад 7 млн», - наголосив А.Яценюк.

Крім того, субвенція місцевим бюджетам на ремонт систем водопостачання та водовідведення скоротилася на 160 млн грн. «Це означає одне – житлово-комунальні послуги дорожчатимуть, попри всі запевнення влади», - вважає А.Яценюк.

Він заявив, що опозиція домагатиметься скорочення видатків держбюджету на органи влади до рівня 2009 року і спрямування коштів, які звільняться, на соціальні програми.