Суд у справі Пукача вже завтра може піти приймати вирок

Печерський районний суд Києва вже завтра, 27 грудня, може піти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку колишньому начальнику Департаменту розвідки і зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

”Це дуже реалістично, що суд завтра піде до нарадчої кімнати для написання вироку”, - сказала вона, нагадавши, що завтра за визначеною судом процедурою судового слідства мають відбутися дебати між учасниками процесу і останнє слово підсудного.

За словами В.Теличенко, завтра також має стати відомо, який термін покарання для О.Пукача проситиме державне обвинувачення.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.