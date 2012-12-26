Суд у справі Пукача вже завтра може піти приймати вирок
Суд завтра може піти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку Пукачу.
Печерський районний суд Києва вже завтра, 27 грудня, може піти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку колишньому начальнику Департаменту розвідки і зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.
”Це дуже реалістично, що суд завтра піде до нарадчої кімнати для написання вироку”, - сказала вона, нагадавши, що завтра за визначеною судом процедурою судового слідства мають відбутися дебати між учасниками процесу і останнє слово підсудного.
За словами В.Теличенко, завтра також має стати відомо, який термін покарання для О.Пукача проситиме державне обвинувачення.
Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.
За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.