Генпрокуратура запідозрила, що вибори БЮТ фінансувалися офшорними компаніями

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прямої лінії газети "Комсомольская правда", відповідаючи на питання журналістів, повідомив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

«Ми сьогодні проводимо перевірку фактів фінансування кампаній БЮТ, зокрема піар-акцій, зокрема за рахунок коштів офшорних підприємств, рахунки яких були виставлені піар-компаніями БЮТу. Ті документи, які ми одержали у своє розпорядження, говорять, що виборча кампанія БЮТ фінансувалася з офшорних компаній, і частина коштів (близько 100 млн дол.) була виставлена на Немирю (віце-прем'єр-міністр в уряді Ю.Тимошенко – УНІАН)», - сказав Р.Кузьмін, уточнивши, що це фінансування тривало упродовж кількох років - з 2007 по 2010 рік.

За словами Р.Кузьміна, якщо дана інформація підтвердиться, то це означатиме, що і виборча кампанія БЮТ проводилася з порушеннями чинного українського законодавства, що забороняє залучення іноземних капіталів на спонсорування виборчих кампаній політичних партій. «Поки що ця інформація не підтвердилася. Прокуратура направила ряд запитів іноземним компаніям, і ми чекаємо відповіді», - сказав Р.Кузьмін, додавши, що, на жаль, деякі представники партії Ю.Тимошенко за викликом до прокуратури не з’являються. Зокрема, це стосується Григорія Немирі, якому кілька разів направляли повістки, і який ігнорував запрошення з'явитися до прокуратури, більш того, зазначив Р.Кузьмін, Г.Немиря вже був оштрафований судом за неявку в прокуратуру.

«Але ми спробуємо використовувати всі законні важелі, щоб цю ситуацію змінити, щоб він роз'яснив походження цих грошей, і чи має він відношення до офшорних компаній», - сказав Р.Кузьмін.