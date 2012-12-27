Королевська не дочекається поблажок від Азарова

Про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні в інтерв`ю українським телеканалам.

“У неї зараз є всі можливості реалізувати ті масштабні завдання, про які вона говорила на виборах. У неї це перший досвід роботи в уряді, тому я сподіваюся, що вона всю свою енергію спрямує на реалізацію такого складного завдання, як соціальний захист наших людей”, - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що перед Н.Королевською такі завдання поставлені. За словами глави уряду, і до призначення, і після призначення Н.Королевської міністром соцполітики, він провів з нею кілька зустрічей.

“Наскільки вона з ними впорається - буде видно, у будь-якому разі, ніхто поблажок робити не збирається, вона про це знає чудово. Вимоги до неї будуть, як і до інших членів уряду. Я їй порадив провести кілька зустрічей і детально поговорити з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, тому що він, на мій погляд, дуже серйозно працював на посаді міністра соціальної політики”, - відзначив М.Азаров.

Також від повідомив, що порадив Н.Королевській уважно поставитися до тих напрацювань, які проводилися в Міністерстві соціальної політики. Глава уряду вважає за необхідне особливу увагу приділити ролі соціальних інспекторів.

“Ми цю новацію запровадили на початку цього року, хоча багато нам говорили, що це якась передвиборча мета. Це далеко не передвиборча мета, це, навпаки, створення сучасної європейської системи, коли соціальний інспектор має реально знати ситуацію в кожній сім`ї, якою він опікується, і щоб ми дуже добре знали цю ситуацію і допомагали тим, хто цього потребує. Оскільки коштів завжди не вистачає, то їх треба цільовим чином спрямувати туди, де вони зіграють свою серйозну роль”, - наголосив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що за два роки роботу соціальних інспекторів необхідно вивести на сучасний рівень.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович призначив лідера партії «Україна – Вперед!» Н.Королевську міністром соціальної політики України.