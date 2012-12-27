Суд сказав тернопільським депутатам зняти червоно-чорний прапор з облради

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу 25 грудня 2012 року виніс Львівський апеляційний адміністративний суд. Він залишив постанову Тернопільського окружного адміністративного суду без змін, а скаргу Тернопільської обласної ради та її голови, а також Управління з експлуатації майнового комплексу обласної ради - без задоволення.

За даними прес-служби прокуратури, ухвала суду набрала чинності з моменту її проголошення. Разом з тим, сьогодні червоно-чорний прапор залишався висіти при вході в «Білий дім» у Тернополі.

Як уже повідомляв УНІАН, на початку вересня обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення облради червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

О. Кайда після отримання листа з прокуратури заявив, що червоно-чорний прапор став символом національної революції, а тому «допоки в Україні будуть при владі окупанти, доти на адмінбудинку Тернопільської облради поряд із державним синьо-жовтим майорітиме червоно-чорний прапор національної революції».

21 вересня 2012 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора області до Тернопільської обласної ради, її голови та Управління з експлуатації майнового комплексу обласної ради про визнання дій протиправними при встановленні на адмінприміщеннях державних установ прапора із полотнищем червоно-чорного кольору, який не належить до переліку державних символів України та до символіки територіальних громад Тернопільщини, а також зобов’язав вчинити дії щодо усунення порушень закону.

Після цього облрада подала апеляцію.