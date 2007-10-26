Кабмін вирішив скласти свою історію, починаючи з 1917 року

Кабінет міністрів вирішив видати науково-документальну монографію "Уряди України (1917-2007)".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідне розпорядження №908-р прийнято на засіданні Кабміну 24 жовтня у зв`язку з відзначенням 90-річчя утворення першого уряду України.

Підготовкою монографії доручено займатися Інституту історії України Національної академії наук.

Підготовка та видання монографії здіснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2007 рік.