Кабмін вирішив скласти свою історію, починаючи з 1917 року
18:38, 26 жовтня 2007Політика
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Бюджетну монографію напишуть академіки
Кабінет міністрів вирішив видати науково-документальну монографію "Уряди України (1917-2007)".
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідне розпорядження №908-р прийнято на засіданні Кабміну 24 жовтня у зв`язку з відзначенням 90-річчя утворення першого уряду України.
Підготовкою монографії доручено займатися Інституту історії України Національної академії наук.
Підготовка та видання монографії здіснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2007 рік.
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