Фракція БЮТ проти відчуження 817 га під Києвом

Депутати від фракції БЮТ міської ради Вишгорода (Київська обл.) занепокоєні можливим відчуженням 817 га території міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова фракції БЮТ Вишгородської міської ради Валентина ПАРЧУК сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За її словами, на 30 жовтня цього року заплановане друге пленарне засідання 12-ї сесії Вишгородської міської ради, присвячене виключно земельним питанням. «На сесії планується розглянути проект рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 620 га на території Вишгородської міської ради під житлову забудову. Земельна ділянка перебуває в користуванні військової частини Внутрішніх військ МВС України. Дану ділянку без проведення конкурсу планується передати фірмі «Золоті ворота». При цьому клопотання про надання дозволу на зміну цільового призначення цієї території виходить від командира військової частини ВВ МВС Олега ГАРЧІ, тоді як подібні клопотання повинні направлятися керівництвом МВС. Також проект рішення щодо даної території, підготовлений виконавчим комітетом Вишгородської міської ради, містить грубі процедурні порушення регламенту роботи міськради», - відзначила В.ПАРЧУК.

За її словами, в проекті рішення про зміну цільового призначення 620 га території міста йдеться про будівництво на цій ділянці торгово-розважального комплексу. «Відведення під будівництво торгово-розважального комплексу ділянки площею 620 га не може не викликати подиву, оскільки очевидно, що для будівництва комплексу вистачить значно менша територія», - наголосила депутат.

Вона також повідомила, що мер Вишгорода заявив про вирішення житлових проблем жителів міста за рахунок відрахування 10% вартості будівництва комплексу до бюджету міста. При цьому, за словами В.ПАРЧУК, проект будівництва житла для жителів Вишгорода депутатам міськради представлено не було. «Всі плани щодо вирішення житлових питань озвучені мером Вишгорода тільки на словах», - додала вона.

Крім того, на думку депутата, ще одним проблемним питанням є проект рішення про встановлення межі міста Києва на кордоні з Вишгородом, згідно з яким столиці передається земельна ділянка загальною площею 182,7 га.

«При цьому замість цього Вишгород одержує лише 40 га землі від Києва, що явно суперечить інтересам жителів міста», - сказала В.ПАРЧУК.

За її словами, фракція БЮТ Вишгородської міськради також стурбована питанням про надання дозволу на підготовку матеріалів узгодження місця розташування кооперативу «Союз соціального розвитку Вишгорода» на земельній ділянці площею 10 га. «Територія, на яку претендує кооператив, розташована в зоні багаторічних лісових насаджень і є улюбленим місцем відпочинку жителів міста», - уточнила депутат.

Підсумовуючи, В.ПАРЧУК заявила, що всі перераховані факти не можна виносити на голосування сесії Вишгородської міськради як такі, що не відповідають інтересам жителів міста. «Фракція БЮТ виступає за проведення прозорих конкурсів на відведення земельних ділянок у Київській області і блокуватиме незаконні рішення із землевідведення», - відзначила В.ПАРЧУК.