Прихильники Тимошенко зустріли Новий рік під стінами лікарні
Активісти Харківської організації партії «Батьківщина» зустріли Новий рік біля лікарні, де перебуває колишній прем’єр Юлія Тимошенко.
Активісти Харківської обласної організації «Батьківщини» зустріли Новий рік біля лікарні «Укрзалізниці», де перебуває колишній прем’єр-міністр, голова партії Юлія Тимошенко.
Як повідомила речниця Харківської обласної організації партії Юлія Германова, прихильники Ю.Тимошенко встановили біля входу до лікарні та прикрасили три ялинки, одну з яких – кульками з партійною символікою, повідомляє Радіо «Свобода».
«Ми посвітили великим ліхтарем у вікно Юлії Володимирівні. Опівночі запалили бенгальські вогні, прокричали «З Новим роком!» і «Юлі – волю!», а потім заспівали гімн України», – сказала Ю.Германова.
Як повідомляв УНІАН, торік у новорічну ніч близько 200 активістів харківської «Батьківщини» зустріли Новий рік під стінами Качанівської жіночої колонії №54, де утримувалась Ю.Тимошенко.
Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.
З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).
Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».