Прихильники Тимошенко зустріли Новий рік під стінами лікарні

Активісти Харківської обласної організації «Батьківщини» зустріли Новий рік біля лікарні «Укрзалізниці», де перебуває колишній прем’єр-міністр, голова партії Юлія Тимошенко.

Як повідомила речниця Харківської обласної організації партії Юлія Германова, прихильники Ю.Тимошенко встановили біля входу до лікарні та прикрасили три ялинки, одну з яких – кульками з партійною символікою, повідомляє Радіо «Свобода».

«Ми посвітили великим ліхтарем у вікно Юлії Володимирівні. Опівночі запалили бенгальські вогні, прокричали «З Новим роком!» і «Юлі – волю!», а потім заспівали гімн України», – сказала Ю.Германова.

Як повідомляв УНІАН, торік у новорічну ніч близько 200 активістів харківської «Батьківщини» зустріли Новий рік під стінами Качанівської жіночої колонії №54, де утримувалась Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».