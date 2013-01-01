Сьогодні набирають чинності п’ять наказів Мінюсту

Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зокрема, набирає чинності спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав» від 03.12.2012 №1779/5/748 (крім пункту 5, який набрав чинності з дня офіційного опублікування). Наказом затверджено Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру. Цей Регламент визначає порядок та процедуру інформаційної взаємодії при наданні Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні ділянки Держземагентству України та наданні Держземагентством України до Укрдержреєстру інформації про зареєстровані земельні ділянки, форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів. Наказом також затверджено Регламент надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки, який визначає порядок та процедуру надання Держземагентством України до Укрдержреєстру, інформації про земельні ділянки на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно, форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

Набирає чинності наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна» від 14.12.2012 №1844/5. Цим Порядком визначено процедуру використання та перенесення державним реєстратором прав на нерухоме майно записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Набирає чинності наказ Міністерства юстиції «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання» від 14.12. 2012 №1842/5. Наказом затверджено форми заяв про реєстрацію громадського об’єднання; повідомлення про утворення громадського об’єднання; підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання; відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання; акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації; закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

Набирає чинності наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04. 2012 № 578/5. Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.

Також, набирає чинності наказ Міністерства юстиції України «Про внесення зміни до Правил ведення нотаріального діловодства» від 20.12.2012 №1909/5. Зокрема, в новій редакції викладено додаток щодо типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса.