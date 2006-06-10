Тимошенко: Україна може бути поглинута в хаос

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідерів «Нашої України», СПУ не зважаючи на всі складнощі переговорного процесу, в тому числі через сьогоднішню відмову «Нашої України» продовжувати переговорний процес, сісти за стіл переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні в Києві, коментуючи сьогоднішню чергову переговорну невдачу трьох політичних сил узгодити свої позиції щодо створення парламентської коаліції.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в разі не створення такої коаліції Україна може бути поглинута в хаос і «вже досягла такої межі», що вихід треба знаходити терміново. В той же час Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні під час переговорів з боку «Нашої України» іншим учасникам діалогу було дано зрозуміти, що «Наша Україна» розпочинає переговори про створення коаліції «в іншому форматі».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вчора під час чергового раунду переговорів сторони – учасниці діалогу - практично досягли порозуміння, в тому числі того, що стосується розподілу посад. Однак, сьогодні з боку «Нашої України» зокрема, як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, з вуст Романа БЕЗСМЕРТНОГО пролунали дещо інші заяви.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, «Наша Україна» вдаючись до такого, тобто «розмиваючи» попередні домовленості, намагається охопити якомога більшу кількість сфер, на які вона зможе впливати. Відповідаючи на запитання журналістів, чи не вважає Ю.ТИМОШЕНКО такий перебіг подій заздалегідь спланованою акцією з боку певних політичних сил, вона сказала: «Я переконана, що так само як відсторонення уряду і розірвання помаранчевої коаліції є заздалегідь спрямованою акцією». При цьому вона додала, що в разі помилки в цих своїх судженнях не було б сенсу у «Нашої України» виходити з переговорного процесу.

Відповідаючи на уточнююче запитання, що саме стоїть за всім цим, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «за цим стоять великі гроші». Які саме і з боку кого, вона ухилилась від відповіді.

«За сьогоднішніми подіями стоять великі гроші. Нові силові структури, коли прийдуть, вони ці речі оприлюднять», зокрема, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона нагадала, що в разі, якщо не буде створено коаліцію між трьома політичними силами (НУ, СПУ, БЮТ), буде створено коаліцію «в іншому форматі» БЮТ буде в жорсткій опозиції, оскільки вважає іншу коаліцію «зрадою інтересам держави».

Під час прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що вчора під час переговорів було досягнуто між сторонами-учасницями певного компромісу щодо розподілу посад.

Так, зокрема лідер БЮТ зазначила, що зі свого боку «Наша Україна» висловилася за право без вето Президента призначати генерального прокурора України, що стосується БЮТ, то не було розбіжностей між сторонами у призначенні на посаду прем’єр-міністра - представника від цієї політичної сили.

Крім того, «Наша Україна» пропонувала закріпити за собою право призначати свою людину на посаду голови СБУ. «Ми прийняли і цю другу пропозицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, третя пропозиція з боку «Нашої України» полягала в призначенні своєї людини на посаду голови НБУ. «Ми також прийняли і цю пропозицію», - зауважила лідер БЮТ, додавши при цьому, що очолюваний нею блок також погодився і на те, щоб залишити за «Нашою Україною» право призначати на посаду міністра закордонних справ представника від цієї політичної сили.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вчора, на її переконання, лідерам БЮТ та СПУ вдалося «зробити більше, ніж ми зробили, - більше зробити кроків ми не змогли». Коментуючи намагання СПУ запропонувати свою людину на посаду спікера парламенту і відхилення цієї пропозиції «Нашою Україною», Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що обрання спікера є цілком «технічною процедурою і на цю посаду СПУ пропонувало свого лідера Олександра МОРОЗА». Втім, зазначила вона, сьогодні виникла абсолютно радикальна заява «Нашої України», «що посаду спікера вони МОРОЗУ віддавати не будуть». Замість того, як зазначила лідер БЮТ, О.МОРОЗУ було запропоновано посаду секретаря РНБО. Однак, як зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, ця посада фактично є формальною, оскільки головою РНБО виступає Президент України.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, сьогоднішні заяви з боку представників «Наша Україна» про надання терміну представникам СПУ для прийняття рішення щодо участі в існуючому форматі коаліції та запропонованих посадах до 12.00 13 червня є ультимативними. При цьому вона зазначила, що фактично діючи таким чином «Наша Україна» залишає СПУ за межами досягнутих раніше домовленостей щодо створення коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО на пропозицію «Нашої України», лідер СПУ відповів, або треба приймати рішення зараз, або не треба надавати ніяких термінів. На що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, за словами лідера БЮТ, відповів: «якщо так, то «Наша Україна» виходить з переговорного процесу і починає переговори в іншому форматі».

Нагадаємо, що БЮТ, "Наша Україна" і СПУ сьогодні призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.