Могилянка подала до суду на відомство Табачника

Про це йдеться в повідомленні розміщеному на персональному журналі Сергія Квіта, президента Могилянки.

"Києво-Могилянська Академія заснувала свій Маґістеріум як другий цикл вищої освіти у 1996 році, за два роки до того, як це було зроблено в Україні, саме за такою концепцією, узвичаєною в усьому світі», - написано у повідомленні.

"...в нашій країні випускник бакалаврської програми з фізики може вступати лише на маґістерську програму з фізики, історик – на маґістерську з історії, також навпаки – фінансист не має право вступати на програму з економічної теорії, культуролог – на філософію тощо. Цей абсурдний підхід заперечує існуючу в Єдиному Європейському просторі вищої освіти, й у Росії, стратегію мобільності та міждисциплінарності, негативно впливаючи на організацію навчального процесу і якість вищої освіти. Тобто ніде у світі, окрім України, при вступі на певну маґістерську програму в абітурієнтів ніхто не питає, який бакалаврський диплом вони мають", - пояснюється у повідомленні.

Автори позову нагадали, що раніше Дмитро Табачник "намагався скасувати у Києво-Могилянській Академії англійську мову як другу робочу, переписати Статут НаУКМА".

Могилянка розглядає вимогу Мінмолодьспорту скасувати «перехресний вступ» як зазіхання на могилянську систему Liberal Arts Education (вільного творчого навчання). Також Могилянка звинувачує Табачника у впровадженні політики самоізоляції та казарменної уніфікації вищої освіти в Україні.

"Наш судовий позов спрямований на захист громадських та державних інтересів, пов’язаних з необхідністю підвищення якості українських університетів та їхньої конкурентоздатності на міжнародній арені", - підсумовується в повідомленні.