Прибічники збираються під лікарнею, щоб привітати Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», сьогодні активісти харківської організації о 12.00 зберуться перед прохідною медичного закладу та привітають Ю.Тимошенко зі святом.

Як повідомлялося, активісти та керівництво Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» перед лікарнею, де перебуває Ю.Тимошенко, святкували Новий рік.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської виправної колонії Харкова.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко через погіршення стану здоров’я була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці».