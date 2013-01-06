Українка виборола бронзу на етапі Кубку світу з біатлону
15:43, 06 січня 2013Політика
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Українська спортсменка Валентина Семеренко виборола бронзову нагороду на етапі Кубку світу з біатлону.
Валентина Семеренко виборола бронзу / Фото Спорт.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за результатами сьогоднішньої гонки переслідування, яка відбулась у німецькому Оберхофі, В.Семеренко стала третьою. Вона припустилася лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах і на фініші на 2,5 секунди відстала від чешки Вероніки Віткової.
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Переможницею сьогоднішньої гонки стала Ольга Зайцева з Росії.
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