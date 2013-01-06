Українка виборола бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

15:43, 06 січня 2013
Політика
1788 0

Українська спортсменка Валентина Семеренко виборола бронзову нагороду на етапі Кубку світу з біатлону.

Валентина Семеренко виборола бронзу / Фото Спорт.ua

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами сьогоднішньої гонки переслідування, яка відбулась у німецькому Оберхофі, В.Семеренко стала третьою. Вона припустилася лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах і на фініші на 2,5 секунди відстала від чешки Вероніки Віткової.

На тему: Україна виграла золото в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Переможницею сьогоднішньої гонки стала Ольга Зайцева з Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter