Українка виборола бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами сьогоднішньої гонки переслідування, яка відбулась у німецькому Оберхофі, В.Семеренко стала третьою. Вона припустилася лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах і на фініші на 2,5 секунди відстала від чешки Вероніки Віткової.

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Переможницею сьогоднішньої гонки стала Ольга Зайцева з Росії.