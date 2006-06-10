Ющенко: відповідальність має взяти Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що політик, який претендує на посаду прем’єра, має взяти на себе відповідальність за створення коаліції.

На цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні під час свого традиційного суботнього радіозвернення до українського народу.

“Думаю, що політик, який претендує на посаду прем’єр-міністра, має взяти на себе відповідальність за створення коаліції. Це є європейська практика, це є здоровий глузд, це є норма української Конституції”, - зокрема, сказав Президент.