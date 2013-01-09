Кошулинський розповів про основне завдання «Свободи» у ВР

Таку позицію ВО "Свобода" в інтерв'ю 5 каналу озвучив віце-спікер ВР Руслан Кошулинський.

"У нас немає закону про опозицію, який би чітко встановлював відносини між більшістю і меншістю. Наше завдання - фільтр: щоб не потрапляли до сесійної зали законопроекти, які не враховують позицію меншості, тобто опозиційних фракцій. Або не враховують тих засад законодавчих, які існують", - наголосив він.

На думку політика, "Свобода" вже спромоглася дещо змінити в роботі Верховної Ради навіть за такий короткий термін.

"Ми побачили буквально два тижні роботи. За цей період кількість виступів недержавною мовою…порівняйте, скільки їх було за минулий період, і скільки тепер. Навіть порівняйте кількість порушень регламенту. За три дні пленарних засідань ми практично не почули того і не побачили, що було у шостій каденції. Коли 20 людей стояли у сесійній залі і грали на піаніно – голосували за усіх", - додав віце-спікер.

Gazeta.ua