Депутати наполягають, що такий міськвиконком їм не потрібний

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на сесії Івано-Франківської міської ради, яку скликав міський голова Віктор Анушкевичус своїм розпорядженням від 2 січня 2013 року «Про зупинення дії рішення Івано-Франківської міської ради від 29.12.2012р. «Про звіт виконавчого комітету».

В перерві засідання депутатська комісія з питань законності й правопорядку міськради розглянула вето міського голови, та порушення, на які вказав В.Анушкевичус, приймаючи таке рішення. Комісія рекомендувала сесії відхилити зауваження мера і підтвердити рішення від 29 грудня про розпуск міськвиконкому.

При поіменному голосуванні «за» цю пропозицію проголосували 43 депутати (з фракцій «Свобода», «Батьківщина», «Фронт Змін», УДАР, «Наша Україна»), утрималися два депутати з фракції Партії регіонів. Не підтримав рішення комісії лише міський голова. Для подолання вето міського голови необхідно було 42 голоси.

Сесія завершила свою роботу.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 р. Івано-Франківська міська рада після заслуховування звіту про роботу за 2012 рік, з яким виступив міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, визнала роботу свого виконавчого комітету «незадовільною» і відправила його у відставку. За розпуск міськвиконкому проголосувало 38 депутатів, один проти і двоє утрималися (в міськраді 60 депутатів - УНІАН).

2 січня В.Анушкевичус видав розпорядження «Про зупинення дії рішення Івано-Франківської міської ради від 29.12.2012 р. «Про звіт виконавчого комітету» і призначив позачергову 33 сесію міської ради з метою повторного розгляду вказаного рішення на 9 січня. В зауваженнях міського голови йшлося, що при прийнятті рішення депутати не взяли до уваги, що завдяки злагодженій та професійній роботі виконкому відбулися значні позитивні зрушення в усіх галузях життєдіяльності міста.