Івано-Франківська міськрада розпустила свій виконком

Як передає кореспондент УНІАН таке рішення депутати прийняли 29 грудня на сесії після заслуховування звіту про роботу міськвиконкому за 2012 рік, з яким виступив міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.

За розпуск міськвиконкому проголосувало 38 депутатів, один проти і двоє утрималися (в міськраді 60 депутатів - УНІАН).

Депутати також доручили міському голові запропонувати новий склад виконкому і надати його на затвердження на наступну сесію міськради.

Також таємним голосуванням депутати обрали секретарем Івано-Франківської міської ради члена фракції і депутата від ВО «Свобода» Миколу Вітенка. Колишній секретар міськради «свободівець» Руслан Марцінків став народним депутатом України. Кандидатуру 28-річного М.Вітенка після консультацій вніс міський голова В.Анушкевичус. Новий секретар до цього часу працював заступником директора КП «Єдиний розрахунковий центр».

За М.Вітенка проголосували: 42 депутати – «за», 2 — утрималися і жодного голосу «проти».

Довідка УНІАН. У розпущеному міськвиконкомі було 18 членів, із них 11 працювали на громадських засадах.