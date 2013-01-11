Опозиція демонстративно пішла з сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу А.Яценюк наголосив, що таким чином опозиція продемонструвала своє ставлення до небажання більшості голосувати.

“Ми вийшли з зали на знак протесту, бо Партія регіонів говорить одне, а робить інше”, - сказав він, додавши, що більшість протягом двох років обіцяла привести українське законодавство до європейських стандартів в кримінальній сфері.