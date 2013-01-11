Тюремники запевняють, що проводять з Тимошенко «виховні бесіди» щодня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

Як стверджують в пенітенціарній службі, «з моменту подачі відповідної заяви про непокору керівництво установи та безпосередньо її начальник щоденно проводить бесіди із засудженою Ю.Тимошенко, під час яких засудженій наголошується на протиправність та протизаконність її дій з посиланням на вимоги діючої нормативно-правової бази».

Про це кожного разу складається відповідний акт, додали в ДПтС.

Крім того, зазначається в повідомленні, у відповідності до вимог ст.102 Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, засуджені, їх речі і одяг підлягають обшуку та огляду. Кримінально-виконавчим кодексом не передбачено будь-яких обмежень щодо застосування даної норми.

Таким чином, огляд особистих речей Ю.Тимошенко проводиться кожного разу при наданні дозволу на побачення як із захисниками, так і іншими особами.

ДПтС окремо інформує, що за час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці» засуджена Ю.Тимошенко лише двічі підлягала особистого обшуку. Востаннє – 2 січня.

Таким чином, дії співробітників Качанівської виправної колонії (№54) є законними і чітко регламентованими діючим законодавством, заявили в прес-службі ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, О.Плахотнюк заявив, що керівництво Канчанівської колонії сьогодні, 11 січня, не проводило з Ю.Тимошенко, яка вже три доби продовжує акцію громадянської непокори, бесід із метою переконати її припинити протест.

Він зазначив, що сьогодні до екс-прем’єра в ЦІКЛ “Укрзалізниця” в Харкові дійсно приходив начальник Качанівської виправної колонії. Однак він не проводив з Ю.Тимошенко “ніяких виховних бесід”.

“Перший раз, коли я до неї заходив, нічого вона не говорила про виховні бесіди, чи такі бесіди, які б сприяли досягненню компромісу. Виходячи після першої зустрічі, я зустрів, як виявилося, начальника колонії на виході до медичного блоку. І вже потім, коли я другий раз відвідував Юлію Володимирівну, то виявилося, що начальник колонії приходив лише для того, щоб занести пару документів. Ніякої бесіди він з нею не проводив”, - наголосив О.Плахотнюк.