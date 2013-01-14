Колесніченко обізвав ідіотами тих, хто хоче іспит з української для держслужбовців

У парламенті зареєстровано законопроект про внесення змін до закону "Про основи державної мовної політики". Його автори (Павло Балога (ПР), Віктор Балога та Василь Петьовка (позафракційні) пропонують розробити тести на знання української мови, які повинні будуть скласти всі претенденти на посади держслужбовців.

Законопроект припускає посилити вимоги для претендентів на державну службу в частині знання ними української мови. Автори документа пропонують розробити тести для кандидатів. Як пояснив Василь Петьовка, зміни пропонуються в зв'язку з відсутністю чітких законодавчих норм з цього приводу: "Зараз в різних законах дійсно присутня норма про необхідність знання української мови, однак вона декларативна. А, наприклад, в законі "Про прокуратуру" взагалі немає такої вимоги ". Віктор Балога дотримується ще більш радикальної думки - на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він заявив, що прем'єр-міністр та інші вищі посадові особи повинні скрізь говорити державною мовою.

Разом із тим автори документа не називають конкретні критерії оцінки знання мови. "Ми пропонуємо тільки концепцію, а самі тести або порядок іспитів для чиновників повинні розробити в Міністерстві освіти. Головне, щоб на державні пости не претендували люди, нездатні зв'язати і двох слів українською мовою, як, наприклад, прем'єр-міністр Азаров ", - заявив Василь Петьовка.

Один з авторів закону" Про основи державної мовної політики "Вадим Колесніченко сприйняв дану ініціативу вкрай негативно." Потрібно бути ідіотом, щоб пропонувати подібне. В першу чергу необхідно оцінювати професіоналізм людини, її здатність керувати економікою і приносити користь державі, а не те, якою мовою вона говорить. У нас не так багато фахівців-управлінців, щоб застосовувати до них критерій знання мови, та й на практиці це буде неможливо реалізувати, оскільки незрозуміло, хто буде перевіряти знання мови, і скільки на це потрібно буде витратити часу і засобів ", - заявив Колесніченко.

У той же час президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт переконаний, що технічна сторона тестування не вимагатиме великих фінансових витрат." По суті, це може бути простий іспит, який здають школярі або студенти, так що в цьому немає нічого складного. Зрозуміло, що чиновник повинен не просто розуміти мову, а вміти професійно використовувати її. Визначити ступінь володіння мовою не буде проблемою", - упевнений Квіт.

Комерсант-Україна