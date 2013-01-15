Лукашенко про проблеми в Білорусі: «Каюсь, каюсь, і втретє кажу - каюсь»
11:47, 15 січня 2013Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бере на себе відповідальність за існуючі в країні економічні та політичні проблеми.
Лукашенко покаявся за економічні та політичні проблеми Білорусі
"Каюсь, каюсь. Якщо ця людина (яка поставила питання) чує, третій раз кажу - каюсь", - сказав Лукашенко. На початку прес-конференції, яка проходить у вівторок у Мінську, президент почав відповідати на запитання, розміщені в інтернеті, в одному з яких йому запропонували "покаятися" за економічні та політичні проблеми Білорусі, повідомляють РІА Новости.
"Як перша особа держави я несу відповідальність за ті проблеми, які існують в країні", - пояснив він.
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