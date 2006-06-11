Аргентина втримала перемогу над Кот д`Івуаром

Збірна Аргентини обіграла Кот д`Ивуар (2:1) в останньому матчі суботи на ЧМ-2006. Після перших 45 хвилин рахунок був 2:0 на користь південноамериканців. Перший гол на 24-ій хвилині забив форвард "Челсі" Ернан Креспо.

Він краще за інших зорієнтувався в штрафному майданчику івуарійців після подачі штрафного. Африканці на долю секунди залишили м`яч без нагляду, і Креспо вистачило цьго часу, щоб відкрити рахунок.

Незадовго до перерви другий м`яч забив Хавьєр Савіола. Мініатюрному нападаючому знадобився всього однин дотик, щоб перетворити розрізаючий пас Хуана Романа Рікельме на гол – 2:0.

Другий тайм проходив у взаємних атаках, але аргентинці грали з урахуванням своєї переваги в два м`ячі. Кот д`Івуар зумів забити свій перший м`яч на першості планети - на 82-ій хвилині відмітився наполегливий Дідьє Дрогба. Проте наприкінці матчу південноамериканці холоднокровно розбили гру на епізоди і довели її до перемоги - 2:1.

Сьогодні, 11 червня, в групі С відбудеться другий матч між сербами і голландцями (15:50). Крім того, свої зустрічі проведуть команди з квартету D: Мексика зіграє з Іраном, а Ангола з Португалією

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