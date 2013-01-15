Лукашенко каже, що навіть не думав про відставку уряду

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«Щодо відставки уряду - ви від мене взагалі про це жодного разу не чули. Може, комусь хочеться «відставити» уряд. Я ніде не говорив про те, що у нас буде відставка уряду», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко відзначив, що основні завдання уряду поставлено в Основних напрямках розвитку країни на черговий рік.

«От ми їх прийняли. І бюджет. Як ухвалюється рішення? Дуже довго, тужно, протягом майже року. І починається знизу. І поки уряд з губернаторами не заладнають ці показники, вони до мене не прийдуть. Все має бути узгоджено. Губернатори і уряд повинні будуть виконувати. І повірте, останніми роками не я доводив ці завдання. Саме до мене пришли ці панове (губернатори і уряд) із завізованими документами і запропонували от такий план», - сказав О.Лукашенко.

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При цьому він визнав, що в минулі роки «іноді і частенько нахиляв і говорив, що це недостатні темпи, і обґрунтовував».

«Ми довго потім сперечалися і доходили єдиної думки. Але на минулий рік і на цей рік – я навіть не втручався. Думав, якщо у 2012 році уряд 5-6% ВВП видасть і відповідні показники – спасибі їм. Пропозиції принесли ті, хто їх мав виконувати. І на цей (рік) так само. Навіть поставив питання: «Ви впевнені в тому, що ми приблизно 8% ВВП досягнемо?» Сказали, що так, є розрахунки», - відзначив О.Лукашенко.

«От так, а не те, що я, сидячи в кабінеті, даруйте, від балди написав 8% розчерком пера і сказав: «Ідіть виконуйте». Я міг би, звичайно, так зробити, маючи на це право, але ніколи так не зроблю як економіст. Я розумію, що під кожну цифру мають бути розрахунки», - додав Президент Білорусі.