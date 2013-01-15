Голову СБУ вимагають звільнити як російського військовозобов’язаного

Про це заявив на брифінгу координатор громадянського руху “Спільна Справа” Олександр Данилюк, повідомили УНІАН у прес-службі руху.

Як зазначив О.Данилюк, «відповідно до ст.53 Федерального Закону РФ “О воинской обязанности и военной службе”, новий голова СБУ О.Якименко досі залишається офіцером запасу Збройних Сил Російської Федерації. А це означає, що його мають право мобілізувати в будь-який момент на військову службу або просто викликати для проходження офіцерських зборів. Якщо він не з'явиться після цього до військомату, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 328 Кримінального кодексу РФ».

Він зазначив, що громадські активісти розпочнуть кампанію, наслідком якої має стати невідкладне звільнення О.Якименка із займаної посади, якщо влада відмовиться добровільно усунути його.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ц. р. Служба безпеки України опублікувала біографію нового голови СБУ - генерал-майора О.Якименка.

Згідно з біографією, О.Якименко народився 22 грудня 1964 року у м. Кейла, Естонія.

«Освіта - Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків; Військово-повітряна академія ім. Ю.О. Гагаріна.

1982 - 1991 рр. - служба в Збройних Силах;

1991 - 1998 рр. - служба в частинах ВПС ЧФ (подвійного підпорядкування Росія, Україна);

1998 - 1999 рр. - працівник воєнізованої охорони Донецької ДАК "Донбас – Східні авіалінії України";

1999 – 2007 рр. - служба на оперативних та керівних посадах в СБ України;

2007 - 2008 рр. - спеціаліст управління внутрішньої безпеки корпорації "МПС", м. Донецьк;

2008 - 2010 рр. - працював на тимчасових роботах без укладення трудових угод;

2010 - 2011 рр. - начальник Управління СБ України у м. Севастополі;

2011 - 2012 рр. - начальник Управління СБ України в Донецькій області;

2012 - січень 2013 рр. - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

від 9 січня 2013 року - голова Служби безпеки України», зазначається на сайті СБУ.