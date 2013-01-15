Завтра уряд буде думати, як забезпечити проведення референдуму

Завтра під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з порядком денним, під час засідання уряд розгляне проект постанови про питання забезпечення підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, доповідач з цього питання - міністр фінансів Юрій Колобов.

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Також Кабмін розгляне проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб; внесення змін до Порядку подання фінансової звітності; здійснення державних зовнішніх запозичень у 2013 році.

Крім того, уряд розгляне Концепцію Державної цільової програми всебічного розвитку і функціонування української мови на період до 2015 року та інші питання.