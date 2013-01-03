Рибак допускає, що «мовне питання» може бути винесено на референдум

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи учора на запитання «5 каналу».

Зокрема, В.Рибак наголосив на необхідності безумовного виконання Конституції, якою українську мову визначено державною.

Разом з тим спікер зазначив, що російська «не є мовою національних меншин», оскільки нею користуються практично половина населення держави. «Сьогодні треба визначитись. Ідуть напрацювання Конституційної асамблеї», - сказав В.Рибак, висловивши думку, що, серед іншого, будуть вноситися і пропозиції щодо мовного питання з урахуванням думки фахівців і представників громадськості.

При цьому голова Верховної Ради України не виключив, що деякі питання можуть бути винесені на референдум, додавши, що цьому має передувати широка роз’яснювальна робота.

«Можливо, доведеться спитати у людей питання по російській мові, але приймати зміни до Конституції повинна Верховна Рада», - підсумував В.Рибак.