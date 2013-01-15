ЗМІ: Кошулинський повісив у Раді портрети Бандери, Шухевича і Коновальця

Відповідні фото з ​​кабінету Кошулинського на своїй сторінці у Facebook виклав народний депутат з фракції Свобода Юрій Сиротюк, пише Корреспондент.

"Секретні фото з ​​кабінету заступника голови Верховної Ради. Дідух є. Бандера, Шухевич і Коновалець на місці, а "ялинку" репресували", - написав у коментарі депутат Сиротюк.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня заступником голови Верховної Ради був обраний народний депутат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.