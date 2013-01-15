Азаров завтра збере міністрів

Завтра, 16 січня 2013 року, під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Початок заходу о 10:00.

Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгу за участю Голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова та першого заступника Голови Державної реєстраційної служби Інни Завальної.