Сьогодні Кожара збирає Постійну раду ОБСЄ у Відні

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, як діючий голова ОБСЄ Л.Кожара під час засідання Постійної ради ОБСЄ 17 січня у Відні офіційно представить пріоритети та програму головування України в цій організації.

Пріоритети українського головування включають питання врегулювання тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, зміцнення режиму контролю над озброєннями та заходів довіри і безпеки, попередження негативного впливу енергетичної діяльності на довкілля. Україна приділятиме значну увагу боротьбі з торгівлею людьми, захисту свободи слова, а також іншим важливим питанням гуманітарного виміру ОБСЄ.

У Відні Л.Кожара проведе зустрічі з Президентом Австрії Хайнсом Фішером, керівниками делегацій держав-учасниць ОБСЄ, генеральним секретарем та керівниками інституцій ОБСЄ, головами польових присутностей організації.

З нагоди початку головування України в ОБСЄ у палаці Ліхтенштейн відбудеться урочистий концерт за участю ансамблю «Київські солісти».