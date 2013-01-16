Експерти: Закон проти кнопкодавства є нічим іншим, як «замилюванням очей»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловили під час прес-конференції директор Агентства моделювання ситуцій Віталій Бала та політолог Костянтин Матвієнко.

На думку К.Матвієнка, дана ініціатива опозиції є нічим іншим “як замилюванням очей”.

“Вони зареєстрували законопроект про відповідальність за голосування за себе і того хлопця. Вони чудово знають, що його не приймуть”, - сказав політолог.

К.Матвієнко наголосив, що представники більшості не зацікавлені в ухваленні цього закону.

У свою чергу, В.Бала зауважив, що ухвалення будь-якого рішення має бути підготовлене. “Цим законопроектом опозиція пішла в наступ, не розвідавши реальної ситуації”, - сказав він.

В.Бала наголосив, що чим більше опозиція робить гучних заяв і не досягає бажаного результату, тим меншим буде її рівень довіри у громадян. “Тому якщо такі речі затіваються, то потрібно розуміти, яким буде результат. Потрібно було вибудувати таку систему проходження цього документа, щоб він мусив бути ухваленим. На сьогодні я не бачу такої роботи, щоб більшість проголосувала”, - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України».

Законопроектом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Криму та місцевих рад.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.