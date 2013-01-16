Янукович віддав Держслужбу зайнятості Королевській

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указом утворюється Державна служба зайнятості України і зазначається, що вона є правонаступником відповідних органів державної служби зайнятості.

На самому сайті Держслужби зайнятості міститься повідомлення, що Кабінет міністрів схвалив проекти указу Президента України про Державну службу зайнятості України та про затвердження положення про цю службу.

Пропоновані зміни розроблено на виконання соціальних ініціатив Президента щодо втілення нової соціальної політики. Утворена структура стане правонаступником нині діючої Державної служби зайнятості, яку буде суттєво модернізовано для виконання завдань, поставлених Президентом.

Указом також затверджується Положення про Державну службу зайнятості України.

Відповідно до положення, Державна служба зайнятості є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра соціальної політики.

Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету міністрів, наказами Міністерства соціальної політики, іншими актами законодавства, а також дорученнями міністра.