ПР не підтримає законопроект опозиції про мови

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві прес-служби партії.

«Категорично заявляємо, що Партія регіонів та її представники в найвищому законодавчому органі держави ніколи не підтримають законопроект, єдиною метою якого є розкол країни», - зазначається в заяві.

У Партії регіонів вважають, що пропонований законопроект є дискримінаційним за своєю суттю, не захищає інтереси громадян країни, демонструє фундаментальне нерозуміння його авторами базових загальноєвропейських цінностей.

«Виходячи з вищезазначеного вважаємо, що законопроект «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» є провокаційним за своєю суттю, а його розгляд у сучасних умовах призведе лише до загострення міжетнічних відносин у нашій країні», - зазначається в заяві.

Автори заяви вважають, що права українських громадян забезпечує підготовлений Партією регіонів Закон «Про засади державної мовної політики», прийнятий Верховною Радою України 3 липня 2012 року.

«І сьогодні, і в майбутньому прихильники нашої політичної сили можуть бути впевнені – абсолютно всі зобов'язання, які на себе взяла Партія регіонів у мовному питанні, буде дотримано», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні», підготовлений народними депутатами Володимиром Яворівським (фракція “Батьківщина”), Марією Матіос (“УДАР”) і Іриною Фаріон (“Свобода”).

Вони пропонують усі мови, окрім української, визнати іноземними, а також ввести іспит для чиновників на знання української мови.