Лутковська просить припинити давати гроші на тюремний спецназ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмана, зазначивши, що впродовж останніх 5 років у структурі Державної пенітенціарної служби активно використовуються підрозділи спеціального призначення, що діють поза межами законодавчого регулювання.

«З метою забезпечення конституційних прав людини на життя, особисту недоторканність та гідне поводження під час перебування осіб у пенітенціарних установах вжити заходів щодо припинення функціонування підрозділів спецпризначення в структурі Державної пенітенціарної служби України до остаточного вирішення питання щодо нормативно-правових підстав їх діяльності», - зазначила В.Лутковська у своєму поданні.

За результатами системного моніторингу Уповноваженого з прав людини щодо стану дотримання прав і законних інтересів взятих під варту осіб та засуджених, які перебувають в умовах ізоляції від суспільства, було порушено питання щодо існування в структурі ДПтС підрозділів спеціального призначення, які тривалий час функціонують без належної нормативно-правової бази, зазначили в прес-службі.

На даний момент державна реєстрація наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 10.10.2005 № 167, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2006 за № 138/12012 «Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення», яким визначено порядок використання зазначених підрозділів в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на підставі висновку Міністерства юстиції України від 24.12.2007 № 15/88 скасована (наказ Міністерства юстиції України № 1302/5 від 26.12.2007). Зазначений наказ 14.01.2008 виключений з Державного реєстру нормативно-правових актів підкреслили в прес-службі омбудсмена.

Зважаючи на викладене, керуючись ст. 101 Конституції України, п. 3 ст. 3, ст. 15, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і було направлено відповідне подання, додали в прес-службі.