Опозиція наполягає на незалежній перевірці відео з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові сказав народний депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко.

За його словами, про це народні депутати сказали начальнику Качанівської виправної колонії Ігорю Колпащікову під час зустрічі.

“Ми висловили вимогу і ця вимога буде викладена в письмовому вигляді, щоб було створено можливість для проведення незалежної перевірки того, як знімалися ці кадри”, - сказав А.Сенченко.

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За словами депутата, ця перевірка зможе встановити, де точно знаходилися камери, на які знімалося відео. Депутат зазначив, що начальник колонії, посилаючись на проведену службову перевірку, запевнив, що тими відеокамерами, які встановлені пенітенціарною службою, ці кадри не можна було зняти. “Тобто кут зйомки не відповідає місцям розташування цих камер”, - сказав депутат.

За словами А.Сенченка, “зрозумілої відповіді на питання, на які камери було знято відео, депутати не отримали”. На його думку, служби, які проводили перевірку факту оприлюднення відео з палати Ю.Тимошенко, з метою приховання слідів, могли самі ж зняти ці камери. А.Сенченко зазначив, що депутатам поки не дали “внятної відповіді, чи буде чи не буде допущена така перевірка”.

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Як повідомляв УНІАН, у ДПтС наполягають, що за Ю.Тимошенко, яка знаходиться у Центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” в Харкові, не ведеться спостереження за допомогою прихованої аудіо- та відеоапаратури.

Як запевняє заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківської області Андрій Лапінський, ані в палаті, ані в інших приміщеннях, куди може потрапити Ю.Тимошенко, немає ніякої відеоапаратури, крім тієї, про яку офіційно повідомляла пенітенціарна служба.