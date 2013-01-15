Тюремники переконують, що за Тимошенко не підглядають і не підслуховують

За екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка знаходиться у Центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” в Харкові, не ведеться спостереження за допомогою прихованої аудіо- та відеоапаратури.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу у Качанівській виправній колонії наполіг заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківської області Андрій Лапінський.

“Немає (відеокамер, окрім трьох, встановлених ДПтС — УНІАН)” - сказав А.Лапінський.

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Він підкреслив, що начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков письмово повідомив про це Ю.Тимошенко.

“Юлія Володимирівна отримала відповідь від начальника колонії про те, що прихованих яких-небудь відео-, аудіопристроїв не розміщено в палаті, в тому числі у туалетній кімнаті, в душовій — ніде не розташовано. Там є тільки три відеокамери, які встановила пенітенціарна служба, які працюють в режимі он-лайн”, - сказав А.Лапінський.

Він запевнив, що ані в палаті, ані в інших приміщеннях, куди може потрапити Ю.Тимошенко, немає ніякої відеоапаратури, крім тієї, про яку офіційно повідомляла пенітенціарна служба.

А.Лапінський підкреслив, що ці відеокамери встановлені законно. Він наголосив, що вони працюють в режимі он-лайн, тобто не записують інформації, і за моніторами відеоспостереження знаходяться виключно вартові жіночої статі.

У свою чергу І.Колпащіков зазначив, що сьогодні захисник екс-прем’єра Євгенія Тимошенко мала можливість особисто пересвідчитися у наявності тільки трьох відеокамер.

Начальник колонії зазначив, що Окружний адміністративний суд Києва вже відхиляв скаргу захисників Ю.Тимошенко на начебто незаконне відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 січня, депутати від опозиції зустрілись з керівництвом Качанівської колонії з приводу виконання вимог з приводу конфлікту, що виник між екс-прем’єр-міністром Ю.Тимошенко та представниками установи виконання покарання.

Як повідомив УНІАН народний депутат Олександр Бригинець, у зустрічі з правоохоронцями, серед яких був і керівник колонії, взяли участь 4 депутатів, серед яких також Андрій Павловський, Сергій Пашинський та Андрій Шевченко.

За словами О.Бригинця, перш за все, на зустрічі було порушено питання щодо відео- та аудіозаписів з Ю.Тимошенко, що викладені в інтернеті.

“Ті відео- та аудіо-, які є в інтернеті, з точки зору керівництва колонії, не мають до них ніякого відношення. Вони його взяли в інтернеті, проаналізували за участю прокуратури. І експертиза зробила висновок, що це не зроблено камерами та іншими засобами спостереження, які є в лікарні. У них є документи, які засвідчують, що це не могли зробити їхні камери, оскільки це не відповідає можливостям цих камер. Таким чином були задіяні якісь інші камери, але ці камери не були виявлені під час обстеження приміщень. Або вони були вже демонтовані, або вони настільки приховані, що ті системи виявлення, які існують, їх не виявили. Тому тут є конфлікт”, - повідомив народний депутат.