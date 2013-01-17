Янукович сьогодні послухає про плани Азарова на 2013 рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави заслухає доповідь прем’єр-міністра Миколи Азарова про стан виконання Національного плану дій за 2012 рік.

Участь у засіданні візьмуть представники Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів, голова Верховної Ради, народні депутати, представники наукових кіл, міжнародних та експертних організацій.

Як нагадали у прес-службі, В.Янукович очікує від керівника та членів уряду пропозицій до Національного плану дій на 2013 рік, які будуть презентовані представниками Кабміну, відповідальними за реалізацію реформ у відповідних напрямах.

За дорученням В.Януковича, Національний план дій створить основу для реалізації економічних реформ у 2013 році, враховуючи виклики та сучасні умови розвитку економічної стратегії. Документ має бути узгоджений з представниками як центральних, так і місцевих органів влади.

У прес-службі зазначили, що Президент надалі буде жорстко вимагати від уряду чіткого і повного виконання Національного плану дій на 2013 рік як на центральному, так і на місцевому рівнях з метою реалізації в Україні ключових реформ.