ІноЗМІ: Україна перейшла у контрнаступ і взялася за улюблену іграшку Путіна

Україна - справжній "енергетичний наркоман", і в цьому не соромиться зізнаватися навіть її власне керівництво. "Виною тому - застаріла важка промисловість," що пожирає "величезну кількість електроенергії, - пише оглядач Frankfurter Allgemeine Конрад Шуллер. - Наркоман ж, як відомо, ні дня не може прожити без свого наркодилера". Цим і скористалася Росія, яка взяла на себе цю роль.

Незважаючи на неодноразові суперечки про ціну на газ, які неодноразово перетікали в "газові війни", Україна як і раніше платить одну з найвищих цін в Європі.

"Країна спливає кров'ю в економічному плані, чим і користується Росія", - продовжує Шуллер. Так, зовсім недавно Росії вдалося "продавити" договір про оренду баз для свого Чорноморського флоту до 2047 року в обмін на надання знижок. Тепер же Москва аналогічним способом буде домагатися вступу України в Митний союз з Білоруссю і Казахстаном, першу скрипку в якому, вона, зрозуміло, і грає. Все це, підкреслюється в статті, поховає мрії про зближення з Європою і в черговий раз перетворить "Незалежну" в сателіта Москви. Саме тому, бажаючи звільнитися з російських "обіймів", український уряд, очолюваний "авторитарним і жадібним до незалежності президентом Януковичем, що змагається з Володимиром Путіним у репресіях щодо опозиціонерів і який не хоче ставати його васалом", і перейшов у контрнаступ.

"Ось уже кілька місяців українські дипломати намагаються перекреслити гегемоністські плани Москви, і взялися вони за" улюблену іграшку "Володимира Путіна - багатомільярдний проект "Південний потік"по дну Чорного моря, будівництво якого здатне позбавити Київ останнього козиря в його боротьбі за свою незалежність", - пише автор.

Цей козир - транзит, завдяки якому більша частина російського газу в даний час і тече в Європу. Тому не випадково багато хто вважає, що припинення будівництва "Південного потоку" є гарантією продовження існування української державності. Припинити будівництво газопроводу українська сторона намагається, заблокувавши в Єврокомісії особливий статус "Південного потоку", який не зовсім повністю відповідає законодавству ЄС, повідомляє видання.